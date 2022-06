Die unabhängige Beauftragte für sexuellen Missbrauch, Kerstin Claus, fordert mehr Betroffenenräte. Foto: Wolfgang Kumm/dpa FOTO: Wolfgang Kumm Thema Missbrauch Missbrauchsbeauftragte: Betroffenenrat überall nötig Von dpa | 12.06.2022, 10:54 Uhr

Die Regierungsbeauftrage Kerstin Claus will, dass in der Gesellschaft mehr über das Thema Missbrauch gesprochen wird. Dazu benötigt es ihrer Meinung nach einen Betroffenenrat in allen Bundesländern.