Protestaktion für auskömmliche Renten: Aktuell bereitet die Inflation vielen Rentnern Sorgen. Der DGB appelliert an die Bundesregierung, Konsequenzen zu ziehen. FOTO: dpa DGB: Renten nicht antasten Aus plus wird minus: So hart trifft die Inflation die Rentner Von Uwe Westdörp | 22.03.2022, 01:00 Uhr

5,2 Prozent mehr Rente: Diese Prognose für die nächste Rentenanhebung im Juli hörte sich noch unlängst sehr gut an. Doch dann stieg die Inflation weiter stark an. Was die Ampel-Koalition jetzt tun könnte.