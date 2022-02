Scholz FOTO: Yves Herman Politik Ministerpräsidenten und Kanzler beraten über Lage in Ukraine Von dpa | 25.02.2022, 20:34 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Ministerpräsidenten der Bundesländer haben am Freitagabend mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) über die Lage nach der Invasion Russlands in die Ukraine gesprochen. „Den Ländern und ihren Kommunen kommt eine entscheidende Rolle gerade bei der konkreten Hilfe für die ukrainischen Menschen und der Vorbereitung einer möglichen Aufnahme von Kriegsflüchtlingen zu“, schrieb Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) anschließend auf Twitter. Eine enge Abstimmung des Bundeskanzlers mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten sei in dieser Lage daher außerordentlich wichtig. „In Deutschland stehen die staatlichen Ebenen in dieser schwierigen Lage eng zusammen“, betonte Wüst, der auch Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) ist. Nähere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt.