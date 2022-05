Stephan Weil spricht bei der Landesvertreterversammlung der SPD Niedersachsen. Foto: Moritz Frankenberg/dpa FOTO: Moritz Frankenberg Vertreterversammlung Ministerpräsident Weil führt SPD in Landtagswahl Von dpa | 21.05.2022, 16:16 Uhr

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil führt die Sozialdemokraten in die Landtagswahl im Herbst. Bei einer Landesvertreterversammlung am Samstag in Hildesheim wurde er mit 100 Prozent der abgegebenen 188 Stimmen auf Listenplatz eins gewählt. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Für den 63-Jährige wäre es die dritte Amtszeit. Gewählt wird am 9. Oktober im viertbevölkerungsreichsten Bundesland.