ARCHIV - Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holsteins. Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild FOTO: Marcus Brandt Landtag Parteien im Endspurt zur Wahl: Günther noch coronapositiv Von dpa | 01.05.2022, 14:28 Uhr | Update vor 44 Min.

Der Wahlkampf in Schleswig-Holstein geht in die entscheidende Phase. Regierungschef Günther ist noch coronapositiv. Nun soll am Mittwoch, vier Tage vor der Landtagswahl, ein TV-Triell zusammen mit seinen Herausforderern Losse-Müller (SPD) und Heinold (Grüne) steigen.