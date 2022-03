Corona-Test FOTO: Kira Hofmann Pandemie Ministerium vermutet Karnevalseffekt: Kölner Corona-Zahlen Von dpa | 07.03.2022, 14:56 Uhr | Update vor 1 Std.

Die stark gestiegenen Corona-Infektionen in Köln lassen nach Einschätzung des NRW-Gesundheitsministeriums einen Zusammenhang mit dem Karneval vermuten. Das sagte eine Sprecherin am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Sicher belegbar sei das jedoch nicht. Nachdem seit Anfang und Mitte Februar in Nordrhein-Westfalen ein Abwärtstrend bei den Neuinfektionen zu beobachten war, seien die Fallzahlen seit Ende der vergangenen Woche wieder gestiegen.