Ministerium: Impfzentren offen für ukrainische Flüchtlinge Von dpa | 07.03.2022, 12:31 Uhr

Ukrainische Flüchtlinge ohne vollständigen Corona-Impfschutz können sich in den Impfzentren in Mecklenburg-Vorpommern immunisieren lassen. Darauf hat das Gesundheitsministerium in Schwerin hingewiesen. Niemand werde weggeschickt, sagte ein Sprecher. Er appellierte zudem an Geflüchtete aus der Ukraine, die bei Verwandten oder Freunden untergekommen sind, sich bei der Ausländerbehörde anzumelden. Dort gebe es kompakte Informationen, auch auf Ukrainisch. Auch für die Gewährung von Leistungen sei die Anmeldung nötig.