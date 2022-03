Karin Prien FOTO: Frank Molter Bildung Ministerin stellt neues Lehrbuch für Dänisch-Unterricht vor Von dpa | 04.03.2022, 12:26 Uhr | Update vor 34 Min.

Lehrkräfte, die in Schleswig-Holstein an weiterführenden Schulen Dänisch unterrichten, haben sich Lehrmaterial bisher oft mühsam zusammenstellen müssen. Jetzt steht ihnen erstmals ein Lehrbuch aus einem Fremdsprachenverlag für Dänisch als zweite oder dritte Fremdsprache in der Sekundarstufe I zu Verfügung, also ab Klasse 5. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) stellte es nach Angaben ihres Hauses am Freitag an einer Schule in Mildstedt (Kreis Nordfriesland) vor.