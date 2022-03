Stefanie Drese FOTO: Jens Büttner Gesundheitsministerium Ministerin: Keine Corona-Lockerungen in Heimen und Kliniken Von dpa | 10.03.2022, 13:12 Uhr | Update vor 1 Std.

Angesichts der im Bundesländervergleich höchsten Corona-Infektionszahlen in Mecklenburg-Vorpommern schließt Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) Lockerungen im Bereich Gesundheit und Pflege derzeit aus. Die Lage sei schwierig, die Corona-Entwicklung dynamisch, erklärte Drese am Donnerstag. „Auf den Normalstationen in den Krankenhäusern ist die Lage angespannt.“ Dort falle auch viel Personal aus - entweder weil Beschäftigte selbst infiziert seien oder weil sie ihre Schul- und Kita-Kinder in Quarantäne betreuen müssten. Schutzmaßnahmen wie Testverpflichtung und Maskenpflicht blieben zunächst erhalten.