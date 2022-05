ARCHIV - Bettina Martin, die Wissenschafts- und Europaministerin von Mecklenburg-Vorpommern. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa FOTO: Jens Büttner Europapolitik Ministerin: Friedensprojekt EU keine Selbstverständlichkeit Von dpa | 09.05.2022, 16:47 Uhr

Anlässlich des Europatages hat Europaministerin Bettina Martin (SPD) an die Bedeutung der EU als Friedensprojekt erinnert. „Angesichts des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs Putins gegen die Ukraine hat der Europatag 2022 besondere Bedeutung. Jetzt ist deutlicher denn je, dass dieses einzigartige Friedensprojekt keine Selbstverständlichkeit ist“, sagte die Ministerin am Montag in Schwerin.