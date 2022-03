Ursula Heinen-Esser FOTO: Federico Gambarini Flutkatastrophe Ministerin auf Mallorca: Opposition lässt nicht locker Von dpa | 07.03.2022, 15:02 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Opposition will NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) in einer Sondersitzung des Untersuchungsausschusses erneut zur Flutkatastrophe vernehmen. Heinen-Esser hatte eingeräumt, nach der Katastrophe zurück nach Spanien geflogen zu sein, um sich dort um ihre minderjährige Tochter und deren Freunde zu kümmern. „Wenn sich herausstellt, dass die Kinderbetreuung jemand anderes hätte übernehmen können, muss sie zurücktreten“, sagte SPD-Obmann Stefan Kämmerling am Montag.