Jan Philipp Albrecht FOTO: Axel Heimken Politik Minister: Unmittelbare Energieversorgung gesichert Von dpa | 24.02.2022, 19:03 Uhr | Update vor 1 Std.

Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine erwartet der schleswig-holsteinische Energieminister Jan Philipp Albrecht tiefgreifende Folgen für die Energiewirtschaft in Europa. „Die gute Nachricht ist, dass die unmittelbare Versorgungssicherheit mit sämtlichen Energieformen im Land gewährleistet ist“, sagte der Grünen-Politiker am Donnerstag. Nach derzeitiger Einschätzung der Bundesregierung werde es auch bei Erdgas keine Engpässe geben.