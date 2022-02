Joachim Stamp FOTO: Oliver Berg Politik Minister: NRW kann kurzfristig Flüchtende aufnehmen Von dpa | 25.02.2022, 12:22 Uhr | Update vor 7 Min.

Nordrhein-Westfalen ist nach Angaben des stellvertretenden Ministerpräsidenten Joachim Stamp (FDP) vorbereitet, kurzfristig Flüchtende aus der Ukraine aufzunehmen. Er rechne aber damit, dass der Großteil der Betroffenen in Osteuropa aufgenommen werde, sagte der Flüchtlingsminister am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. „Dennoch werden wir selbstverständlich helfen und sind auch vorbereitet, kurzfristig zusätzliche Aufnahmekapazitäten zu ermöglichen.“