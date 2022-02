Corona und Schulen FOTO: Uli Deck Politik Minister: Künftig Online-Aufgaben bei Unterrichtsausfall Von dpa | 23.02.2022, 08:59 Uhr | Update vor 1 Std.

Schüler in Niedersachsen sollen auch bei kurzfristigen Unterrichtsausfällen künftig mit Lernmaterialien versorgt werden. Der niedersächsische Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) will auf dem Bildungsserver künftig eine Notfallreserve an Unterrichtsaufgaben vorhalten. Ein Unterrichtsausfall ohne Lernangebot wie in der vergangenen Woche wegen des Unwetters solle sich nicht wiederholen.