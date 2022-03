Insel Usedom FOTO: Stefan Sauer Mecklenburg-vorpommern Meyer sieht beste Chancen für guten Start in Tourismussaison Von dpa | 10.03.2022, 20:15 Uhr | Update vor 24 Min.

Die Tourismusbranche in Mecklenburg-Vorpommern kann sich nach Angaben von Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) auf weitere Lockerungen der Corona-Regeln zum 20. März verlassen und den Saisonstart zu Ostern mit Zuversicht planen. „Seit dem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz am 16.2. besteht Klarheit“, sagte Meyer am Donnerstag im Landtag in Schwerin. Es gebe einen dreistufigen Plan. Die dritte Stufe mit weitreichender Aufhebung der Beschränkungen wird am 20. März wirksam. Meyer wies damit Vorwürfe der AfD zurück, die krisengeschüttelte Branche finden nicht die nötige Unterstützung.