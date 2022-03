Reinhard Meyer FOTO: Jens Büttner Landtag Meyer für „Spritpreisbremse“ und Gaspreisdeckel“ Von dpa | 11.03.2022, 19:45 Uhr | Update vor 2 Std.

Angesichts explodierender Kraftstoff- und Energiepreise fordert Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) ein sofortiges Eingreifen des Bundes. „Die Energieversorgung darf nicht zu einer existenziellen Frage werden“, mahnte Meyer am Freitag im Landtag in Schwerin. Er sprach sich für die Einführung einer „Spritpreisbremse“ und eines „Gaspreisdeckels“ aus. Die Preise für Diesel waren am Freitag im Nordosten über 2,30 Euro je Liter gestiegen, für Benzin musste meist mehr als 2,20 Euro gezahlt werden.