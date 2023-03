Mahnwache nach dem Brand in einem Abschiebezentrum in Ciudad Juárez. Foto: dpa/Jesus Vargas up-down up-down Nach Brand in Abschiebezentrum Beamte ignorierten Zellenbrand: Mexikos Mitschuld an der vermeidbaren Katastrophe von Ciudad Juárez Von Klaus Ehringfeld | 30.03.2023, 13:30 Uhr

Nach dem Brand in einem Migrantenhaftlager nahe der US-Grenze bringen Überwachungsaufnahmen die Behörden in Erklärungsnot. An Mexikos hochproblematischem Umgang mit Migranten haben auch die USA ihren Anteil.