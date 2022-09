CDU-Chef Friedrich Merz auf dem Parteitag in Hannover Foto: Michael Kappeler / dpa up-down up-down CDU-Chef attackiert Ampel Merz auf Parteitag zu Scholz: Stoppen Sie dieses Narrenschiff! Von Tobias Schmidt | 09.09.2022, 17:10 Uhr

CDU-Chef Friedrich Merz hat den Bundesparteitag in Hannover für harte Attacken gegen die Regierung genutzt und sich als besserer Krisenmanager in Szene gesetzt. Das soll Rückenwind für die Landtagswahl in Niedersachsen geben.