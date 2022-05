Friedrich Merz, CDU Bundesvorsitzender, nimmt an einer Pressekonferenz teil. Foto: Michael Kappeler/dpa FOTO: Michael Kappeler Wahlen Merz sieht CDU nach NRW-Wahlerfolg wieder auf Platz eins Von dpa | 16.05.2022, 14:14 Uhr

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz sieht seine Partei nach dem Wahlerfolg in Nordrhein-Westfalen auch bundesweit wieder in der Erfolgsspur. „Seit dem gestrigen Tag ist die CDU wieder zurück auf Platz eins unter den deutschen Parteien“, sagte der Parteichef am Montag in Berlin. Er wies darauf hin, dass im bevölkerungsreichsten Bundesland NRW rund jeder fünfte Wähler bundesweit lebe. Wer dort Wahlen gewinnen könne, könne das auch in ganz Deutschland.