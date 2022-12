CDU Fraktionschef Friedrich Merz Foto: Michael Kappeler/dpa up-down up-down Bundesregierung Merz: Lindner wirft in der Haushaltspolitik Nebelkerzen Von dpa | 30.12.2022, 05:42 Uhr

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat der Bundesregierung eine Verschleierungstaktik in der Haushaltspolitik vorgeworfen. Die Koalition entwickele eine große Fantasie in der Umformulierung normaler Haushaltsvorgänge, sagte Merz der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Der Bundeshaushalt heißt jetzt „Kernhaushalt“, aus Nachtragshaushalten werden „Ergänzungshaushalte“ und aus Schulden werden „Sondervermögen“. Da werden ganz große Nebelkerzen geworfen, wenn es um die klare Abgrenzung von Haushalt und Nachtragshaushalt und vor allem um neue Schulden geht.“