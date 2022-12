Immer mehr Menschen gehen früh in Rente. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down Arbeitskräftemangel Immer mehr gehen früh in Rente – wie Scholz dem entgegenwirken will Von dpa | 11.12.2022, 12:04 Uhr

Immer mehr Menschen in Deutschland gehen vorzeitig in Rente. Das stellt die Wirtschaft vor Probleme, Arbeits- und Fachkräftemangel gibt es ohnehin bereits. Die Rentenentwicklung in Grafiken – und wie Bundeskanzler Scholz dem entgegenwirken will.