Umfrage Mehrheit für Elterngeld-Streichung bei hohem Einkommen Von dpa | 07.07.2023, 17:48 Uhr

Haushalte mit gutem Einkommen sollen den Anspruch auf Elterngeld verlieren - so will die Familienministerin ihren Sparbeitrag leisten. Eine Mehrheit in der Bevölkerung findet das gut.