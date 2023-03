Nach der zweitägigen Klausurtagung der Bundesregierung auf Schloss Meseberg hat sich Annalena Baerbock auf den Weg nach Bagdad gemacht. Foto: imago images/Chris Emil Janßen up-down up-down Regierung in Bagdad unter Druck Außenministerin Baerbock im Irak: Darum geht es bei ihrer Reise Von dpa | 07.03.2023, 09:06 Uhr

Am Dienstag wird Außenministerin Annalena Baerbock in den Irak reisen und dort Ministerpräsident Schia al-Sudani und Außenminister Hussein treffen. Worum es ihr bei dem Treffen in dem Land geht, das politisch und wirtschaftlich stark unter Druck steht.