Eine Pflegefachkraft hilft einer Frau beim Aufstehen FOTO: Sebastian Gollnow Arbeitsmarkt Mehr Menschen aus Pflegeberufen suchen Arbeit Von dpa | 04.03.2022, 10:12 Uhr | Update vor 1 Std.

In Niedersachsen haben von Dezember bis Februar mehr Menschen aus Pflegeberufen nach Arbeit gesucht als im Winter vor der Corona-Pandemie. Der Anstieg bei den Arbeitssuchenden aus von einer Impfpflicht betroffenen Einrichtungen liege bei 89 Prozent oder 1353 Menschen, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Freitag mit. „Wie viele davon jedoch auf die angekündigte Impfpflicht oder auf Protestaufrufe in sozialen Medien oder andere Gründe zurückzuführen sind, ist nicht eindeutig zu beantworten“, sagte Johannes Pfeiffer, Chef der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit.