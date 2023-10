Passend zur „Woche der Seelischen Gesundheit“ geht es in unserem Expertentalk um das brisante Thema: „Psychische Gesundheit: Wie krank ist Deutschland nach Corona und neuen Krisen?“. Der Livestream beginnt an diesem Donnerstag um 19.30 Uhr und wird in diesen Artikel hier eingebunden.

Wie stark sind die Fallzahlen gestiegen? Wie überlastet sind die Hilfesysteme? Was kann man tun, wenn man nicht vor einem Jahr einen Therapieplatz bekommt? Unser Moderator Michael Clasen darf als Gäste begrüßen:

Thomas Fischbach: Der Pädiater ist seit 2015 Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ).

Thomas Fischbach, Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte.

Franziska Klemm: Die Psychologin arbeitet seit 2017 für die Kaufmännische Krankenkasse (KKH). Ihre Fachgebiete sind Stress, Sucht sowie psychosoziale Gesundheit.

Franziska Klemm, Psychologin bei der Kaufmännischen Krankenkasse.

Ralph Schliewenz: Der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut ist seit 2022 Vizepräsident des Berufsverbands Deutscher Psychologinnen und Psychologen (BDP).

Ralph Schliewenz, Vizepräsident des Berufsverbands Deutscher Psychologinnen und Psychologen.

Stellen Sie gerne Ihre Fragen

Für unseren 45-minütiger Expertentalk können Sie gerne im Vorfeld Fragen stellen. Schreiben Sie einfach an f ragen@noz.de . Wir sammeln und clustern die Fragen und bringen sie gebündelt in das Gespräch ein. Auch während des Livestreams können noch Fragen in einem Tool gestellt werden. Welche Bedeutung dem Thema zukommt, lässt sich am Anstieg der Fehltage wegen kranker Psyche ablesen, die einen Höchststand erreicht haben.

Foto: Grafik: Statista

Doch ist unsere Gesellschaft wirklich psychisch kränker geworden – oder spricht sie lediglich so offen wie noch nie über das Thema psychische Gesundheit?