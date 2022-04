Corona-Test FOTO: Sebastian Gollnow Pandemie Mehr als eine halbe Million Corona-Infektionen in Hamburg Von dpa | 15.04.2022, 12:00 Uhr | Update vor 7 Min.

In Hamburg hat die Zahl der Corona-Infektionen die Marke von einer halben Million überschritten. Insgesamt sei das Virus seit Ausbruch der Pandemie in 501.951 Fällen nachgewiesen worden, sagte Martin Helfrich, Sprecher der Gesundheitsbehörde, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Der mit Abstand größte Teil der Fälle sei in diesem Jahr nachgewiesen worden, womit deutlich werde, dass die aktuell vorherrschende Omikron-Variante sehr viel infektiöser sei als die vorangegangenen.