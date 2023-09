Patientenschützer fordern strengere Regeln für die Vergabe von Beruhigungsmitteln in Pflegeheimen. David Kröll von der Bundesinteressenvertretung für alte und pflegebetroffene Menschen e.V. (BIVA) sagte unserer Redaktion: „Wir hören in unserer Beratung oft, dass Ärzte unnötige Medikamente auf Zuruf der Pflegekraft verschrieben werden, weil sie ihren medizinischen Fachkenntnissen vertrauen. Da würde ich mir ein bisschen mehr Sorgfalt und ein verpflichtendes Gespräch mit dem Patienten wünschen“, so Kröll.

„Nach den Patientenrechten hat jeder das Recht, aufgeklärt und beraten zu werden, um selbstbestimmt zu entscheiden. Wenn der Patient dazu nicht mehr in der Lage ist, muss der Bevollmächtigte oder Betreuer das wahrnehmen.“

Acht Prozent der Pflegeheimbewohner bekommen dauerhaft Beruhigungsmittel

Laut einer aktuellen Analyse der AOK bekommen knapp acht Prozent der Pflegeheimbewohner dauerhaft Schlaf- oder Beruhigungsmittel. Die Zahl der Beschwerden von Angehörigen nehme bei der BIVA stark zu: „Angehörige klagen uns gegenüber oft darüber, dass Beruhigungsmittel die Persönlichkeit von Heimbewohnern verändern. Einst lebensfrohe Patienten sitzen dann nur noch teilnahmslos in der Ecke.“

Wie viele Medikamente in Pflegeheimen verschrieben werden, ist regional unterschiedlich. Foto: dpa Grafik

Der Verband kritisierte, entsprechende Medikamente würden häufig einfach auf Zuruf der Pflegekraft verschrieben. „Die Patienten zu sedieren, ist oft der einfachere Weg, wenn es zu Problemen kommt“, sagt Kröll. Dieser Umstand sei auch den Arbeitsbedingungen in der Pflege geschuldet, die vom Personalmangel geprägt seien.