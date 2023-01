Bei der Wahl um den Vorsitz des US-Repräsentantenhauses scheiterte der Republikaner Kevin McCarthy bereits über ein Dutzend Mal. Foto: dpa/Matt Rourke up-down up-down Erster Erfolg McCarthys Kampf im US-Kongress: Republikaner gewinnt Gegner für sich und scheitert dennoch Von dpa | 06.01.2023, 19:43 Uhr | Update vor 25 Min.

Das politische Schauspiel in den USA ging auch am Freitag weiter – mit der 13. Niederlage Kevin McCarthys. Der Republikaner verfehlte in dem Wahlgang jedoch nur noch knapp die nötige Mehrheit, um Sprecher des Repräsentantenhauses zu werden. Bis zur nächsten Abstimmung vergehen nun ein paar Stunden.