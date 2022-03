Masken auf einem Schulbuch FOTO: Patrick Pleul Corona Maskenpflicht im Unterricht entfällt ab Montag Von dpa | 04.03.2022, 10:56 Uhr | Update vor 33 Min.

In den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern entfällt von Montag an die Maskenpflicht im Unterricht trotz der weiterhin hohen Corona-Infektionszahlen im Land. „Wir gehen schrittweise vor und behalten die Situation gemeinsam mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie den Schulpraktikern im Blick“, sagte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) am Freitag in Schwerin. Ebenfalls aufgehoben werde die Hygienevorschrift, sich in festen Gruppen zu bewegen.