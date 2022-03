Masern-Impfung FOTO: Marius Becker Gesundheit Masernrisiko bei Ukraine-Flüchtlingen: NRW beugt vor Von dpa | 14.03.2022, 18:10 Uhr | Update vor 1 Std.

Das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium ergreift Vorsichtsmaßnahmen angesichts einer möglichen Tuberkulose- oder Maserngefahr bei Flüchtlingen aus der Ukraine. Gemäß Infektionsschutzgesetz müssten Personen, die in eine Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge aufgenommen werden, routinemäßig ein ärztliches Zeugnis vorlegen, dass bei ihnen keine Anhaltspunkte für eine infektiöse Lungentuberkulose vorlägen, teilte das Ministerium am Montag mit. In den NRW-Landesunterkünften waren mit Stand Montag nach Angaben des NRW-Flüchtlingsministeriums 7150 Kriegsflüchtlinge angekommen.