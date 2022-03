Bettina Martin FOTO: Axel Heimken Wissenschaftsministerium Martin: Unikliniken-Ausschuss nicht Grund für Chefwechsel Von dpa | 08.03.2022, 11:23 Uhr | Update vor 41 Min.

Der Wechsel an der Spitze der Aufsichtsräte der Unikliniken in Rostock und Greifswald steht laut Wissenschaftsministerin Bettina Martin (SPD) nicht mit dem neuen Untersuchungsausschuss im Landtag in Verbindung. Es gebe gar keinen Zusammenhang, sagte die Ministerin bei einer Pressekonferenz am Dienstagmorgen in Schwerin. Der nun abberufene frühere Finanzminister Mathias Brodkorb (SPD) sei daher kein Bauernopfer. Bereits seit Ende 2021 sei man über eine Vertragsauflösung im Gespräch gewesen.