Markus Söder gibt ein Vielfaches von dem für Fotos aus, was sein Vorgänger Horst Seehofer ausgab. Foto: dpa/Daniel Vogl up-down up-down Ausgaben deutlich vervielfacht Seit Amtsantritt Söders: Fotografen-Kosten in bayerischer Staatskanzlei sind massiv gestiegen Von dpa | 01.08.2023, 18:00 Uhr

Markus Söder gehört zu den meistfotografierten Menschen in Bayern. Das zeigt sich nicht nur in sozialen Netzwerken, sondern auch in den Fotohonoraren der Staatskanzlei. Dahinter steckt eine Strategie.