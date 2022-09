Harmonie mit der Schwesterpartei CDU: CSU-Chef Markus Söder wird beim Parteitag der CDU in Hannover gegen die Ampel-Politik austeilen. Foto: IMAGO/Sammy Minkoff up-down up-down CSU-Chef im Interview Markus Söder: Normalverdiener könnten absteigen Von Rena Lehmann | 10.09.2022, 01:00 Uhr

CSU-Chef Markus Söder wird an diesem Sonntag beim CDU-Parteitag in Hannover nicht mit Kritik an der Ampel-Regierung sparen. Im Gespräch erklärt der bayerische Ministerpräsident, warum die Bundesregierung aus seiner Sicht einen Blackout riskiert. Auch das dritte Entlastungspaket müsste nochmal aufgeschnürt werden, sagt Söder beim Interview im Münchner Hofbrauhäus.