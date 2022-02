Ukraine Konflikt - Auslaufen Marine-Aufklärungsschiff «Alster» FOTO: Axel Heimken Politik Marine schickt Schiffe zur Verstärkung in die Ostsee Von dpa | 28.02.2022, 15:55 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Deutsche Marine entsendet weitere Schiffe in die Ostsee. Wie die Einsatzflottille 1 am Montag mitteilte, sollten am Nachmittag die Minenjagdboote „Sulzbach-Rosenberg“ und „Homburg“, das Minensuchboot „Siegburg“ und der Tender „Elbe“, ein Versorgungsschiff, den Marinestützpunkt Kiel verlassen, um die Nato-Nordflanke zu verstärken. Zusätzlich machten sich am Vormittag die Minenjagdboote „Datteln“ und „Fulda“ auf den Weg.