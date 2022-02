Korvette "Erfurt" FOTO: Danny Gohlke Politik Marine schickt Korvette zur Stärkung der Nato-Nordflanke Von dpa | 25.02.2022, 14:26 Uhr | Update vor 1 Std.

Angesichts des Angriffs Russlands auf die Ukraine schickt die Deutsche Marine eine zusätzliche Korvette zur Verstärkung der Nato-Nordflanke. Die Korvette „Erfurt“ soll am Samstagvormittag von Wilhelmshaven aus aufbrechen und sich dem Marineverband „Standing Nato Maritime Group 1“ anschließen, wie die Marine in Wilhelmshaven am Freitag mitteilte. Dieser Verband ist den Angaben zufolge vor allem für die Kontrolle und den Schutz wichtiger Seewege im Nordatlantik sowie in der Nord- und Ostsee zuständig.