Korvette "Erfurt" FOTO: Danny Gohlke Politik Marine-Korvette „Erfurt“ soll Nato-Nordflanke verstärken Von dpa | 26.02.2022, 04:03 Uhr | Update vor 1 Std.

Um die Nato-Nordflanke angesichts des Angriffs Russlands auf die Ukraine zu stärken, entsendet die Deutsche Marine ein zusätzliches Kriegsschiff. Die Korvette „Erfurt“ soll am heutigen Tag vom Marinestützpunkt in Wilhelmshaven auslaufen und sich dem Marineverband „Standing Nato Maritime Group 1“ anschließen. Der Verband, an dem sich Schiffe nahezu aller Nato-Mitgliedsstaaten beteiligen, ist laut Bundeswehr vor allem für die Kontrolle und den Schutz wichtiger Seewege im Nordatlantik sowie in der Nord- und Ostsee zuständig. Die Verstärkung der Nordflanke der Nato sei ein konkreter Ausdruck für die enge Verbundenheit mit ihren Bündnispartnern, teilte die Marine mit.