Foto: Sören Becker Bundeswehrrezept gegen Bürokratie Dieser Marine-Kapitän sagt der Bürokratie bei der Bundeswehr den Kampf an Von Sören Becker | 06.05.2023, 07:00 Uhr

Panzer, die für Schwangere geeignet sind und weitere Regeln, die niemand versteht. Die Bundeswehr behindert sich an vielen Stellen mit komplizierten Regeln selbst. Kapitän zur See Johannes Schmidt-Thomée will dem Problem mit seinem Projekt Adminimum beikommen.