Bundeswehr-Abzug Mali: Größter Bundeswehreinsatz steuert auf Ende zu Von dpa | 13.04.2023, 15:47 Uhr

Der Bundeswehreinsatz in Mali wird bald in 1600 Seecontainer verpackt - wenn man so will. Ein Jahr Zeit gibt es absehbar dafür. Sehr wahrscheinlich wird es diese Art von Militäroperation nicht mehr geben.