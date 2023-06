Emmanuel Macron Foto: Gonzalo Fuentes/Pool Reuters/AP/dpa up-down up-down Frankreich Macrons letzte Schlacht um die Rentenreform Von dpa | 05.06.2023, 12:12 Uhr

In Frankreich steht der womöglich letzte Schlagabtausch bei der Rente bevor. Am Dienstag wird erneut auf der Straße demonstriert, am Donnerstag im Parlament debattiert. Gewinnt Präsident Macron wieder die Oberhand?