Pedro Sánchez Foto: Carlos Castro/EUROPA PRESS/dpa up-down up-down Europa Machtwechsel möglich: Spanien vor Parlamentswahl Von dpa | 22.07.2023, 17:39 Uhr | Update vor 48 Min.

Verliert Spaniens sozialistische Minderheitsregierung unter Pedro Sánchez gegen eine Koalition aus Konservativen und Rechtspopulisten? Eine „Brandmauer“ wie in Deutschland gibt es in Spanien so nicht.