Krieg in der Ukraine Machtkampf in Putins Truppen - Krieg läuft nicht nach Plan Von dpa | 12.01.2023, 19:56 Uhr

In seinem an Niederlagen reichen Krieg in der Ukraine setzt Kremlchef Putin nun Russlands ranghöchsten Offizier als direkten Kommandeur ein. Die neue Befehlsgewalt dürfte den Machtkampf in der Truppe anheizen.