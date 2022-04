Süßigkeiten FOTO: Arno Burgi Politik Macht Zucker besonders aktiv? Von dpa | 12.04.2022, 13:40 Uhr | Update vor 1 Std.

Iss nicht so viel Süßkram, sonst bist du so aufgedreht! Solche Sätze hören Kinder gerade rund um Ostern wieder häufig. Allerdings ist an dieser Aussage nichts dran.