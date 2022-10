Armut in Deutschland Foto: Marijan Murat/dpa up-down up-down Soziales Macht die Krise uns alle arm? Von dpa | 21.10.2022, 07:21 Uhr

Wegen der hohen Inflation und der Energiekosten warnen Sozialverbände vor wachsender Armut bis weit in die Mittelschicht hinein. Wird die Not in Deutschland zum Massenphänomen? Oder sind die Ängste übertrieben?