Lüneburger Dialoge FOTO: Philipp Schulze Politik Lüneburger Dialoge: Aggressive Corona-Stimmung befrieden Von dpa | 24.02.2022, 06:42 Uhr | Update vor 3 Std.

Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen und Impfungen gibt es seit vielen Monaten, die aggressive Stimmung hat in einigen Städten zuletzt zugenommen. Auch in Lüneburg, wo sich Pastoren ein Dialog-Format unter dem Motto „Haltung zeigen in der Corona-Pandemie“ überlegt haben, um gegensätzliche Meinungen auszutauschen. Diese Konfrontation will die leitende Superintendentin Christine Schmid mit Kollegen aus dem Pastorenkreis entschärfen.