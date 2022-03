Ukraine Konflikt FOTO: Jörg Carstensen Politik Luisa Neubauer: Unabhängigkeit von russischem Energieimport Von dpa | 03.03.2022, 12:34 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Klimaaktivistin der Bewegung Fridays For Future (FFF), Luisa Neubauer, hat eine vollständige Unabhängigkeit von fossilen Energien gefordert. Mit ihren Stromrechnungen finanzierten die Deutschen den Krieg in der Ukraine aktuell mit, sagte Neubauer am Donnerstag im WDR5-„Morgenecho“. Die Energieimporte aus Russland machten Deutschland „nicht nur abhängig, sondern auch so wahnsinnig erpressbar“.