Ukraine-Krieg Losse-Müller ruft Ukraine zum Durchhalten auf 12.03.2022

Der SPD-Spitzenkandidat zur Landtagswahl am 8. Mai in Schleswig-Holstein, Thomas Losse-Müller, hat die Menschen in der Ukraine zum Durchhalten aufgerufen: „Geben Sie nicht auf! Der Kampf für Freiheit, Toleranz und Menschenrechte ist unersetzlich“, sagte der Sozialdemokrat am Samstag beim Landesparteitag der Nord-SPD in Lübeck. Das gelte auch für die Menschen, die sich in Russland gegen Putins Machtapparat stellen.