Gleichberechtigung Losse-Müller für paritätisch besetztes Kabinett Von dpa | 07.03.2022

SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller hat für den Fall einer Regierungsübernahme nach der Landtagswahl am 8. Mai in Schleswig-Holstein in Aussicht gestellt, das Kabinett mit gleich vielen Frauen und Männern zu besetzen. „Gleichberechtigung muss sich auch in der politischen Repräsentation zeigen“, sagte Losse-Müller am Montag in Kiel mit Blick auf den internationalen Frauentag am Dienstag. „Zu einer modernen und offenen Gesellschaft gehört, dass die Gleichstellung von Frauen und Männern in allen Bereichen Realität wird.“