Wagner in Afrika

London: Wagner-Armee wird wieder aktiver

16.07.2023, 11:14 Uhr

Am 24. Juni haben Kämpfer der Wagner-Armee versucht sich gegen die Führung in Russland zu rebellieren. Das ging schief. Was machen sie nun?