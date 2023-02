Das LNG-Termin in Lubmin wurde erst kürzlich von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Bundeskanzler Olaf Scholz feierlich eröffnet. Die Kritik von Umweltschützern hält an. Der Nabu erwägt auch eine Klage gegen das Terminal in Lubmin und Wilhelmshaven.

Foto: dpa/Jens Büttner up-down up-down