Das Landeskriminalamt (LKA) und der Landesdatenschutzbeauftragte sehen eine wachsende Gefahr von Cyberangriffen in Mecklenburg-Vorpommern durch den Krieg in der Ukraine. „Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) erkennt eine erhöhte Bedrohungslage für Deutschland an und ruft daher weiterhin Unternehmen, Organisationen und Behörden dazu auf, ihre IT-Sicherheitsmaßnahmen zu erhöhen“, sagte der Datenschutzbeauftragte Heinz Müller am Dienstag in Schwerin. Auch die Landesstellen sind demnach zu diesem Schluss gekommen, obwohl bisher noch keine Angriffe bekannt seien.